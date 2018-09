LOS ANGELES - Darah seni memang kental mengalir dalam diri Mick Jagger. Tak hanya jago bermusik, rocker senior ini juga diketahui memiliki kemampuan akting mumpuni.

Baca Juga: Rilis Produk Kecantikan, Brand Rossa Langsung Dipesan Bebe Rexha

Seperti diwartakan oleh Sindonews, Sabtu (8/9/2018), Mick Jagger dijadwalkan akan membintangi film thriller 'The Burnt Orange Heresy'. Penyanyi rock legendaris dunia ini telah setuju untuk mengambil bagian dalam film itu, setelah didekati oleh sutradara Giuseppe Capotondi.

Jagger akan berlakon sebagai kolektor seni Inggris dan dealer Joseph Cassidy, bersama Claes Bang dan Elizabeth Debicki. Untuk diketahui, 'The Burnt Orange Heresy' merupakan film yang diangkat berdasarkan novel Charles Willeford dengan nama yang sama.

Claes Bang akan memainkan kritikus seni yang memperdayai James Figueras, sementara Debicki akan menggambarkan ketertarikan cintanya, Berenice Hollis, ketika pasangan itu memulai perjalanan ke tempat tinggal Joseph Lake Como yang mewah untuk membahas kesepakatan yang tidak bisa mereka tolak.

Namun, hal-hal berubah menjadi buruk ketika pasangan itu diminta untuk mencuri karya baru dari koleksi legendaris Debney untuk Joseph. Sambil menghabiskan waktu bersama Debney, pasangan itu menyadari semua itu bukan seperti yang kelihatannya, tetapi James mendorong dengan misinya karena dia bertekad untuk memajukan kariernya, bahkan jika itu dia harus menggunakan pemerasan, perampokan dan bahkan pembunuhan.

Proses syuitng akan mulai digulirkan bulan ini di Italia. Pasalnya deadline film ini untuk masuk bioskop pada akhir tahun depan.

Baca Juga: Sehun 'EXO' Beberkan Alasan Debut Akting Lewat Film Dokgo Rewind

Sementara, penampilan Jagger di dunia akting bukan pertama kalinya. Vokalis Rolling Stone berusia 75 tahun ini telah mencoba menyelami karakter orang lain ketika dia membintangi film 'The Man From Elysian Fields' pada 2001 dan muncul di film 'The Bank Job' pada 2008.

(LID)