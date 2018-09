SEOUL – Jung Jin Young alias Jinyoung ‘B1A4’ dikabarkan berpotensi besar bermain dalam drama Because It’s My First Love. Hal itu diungkapkan Link8 Entertainment, selaku agensi sang aktor belum lama ini.

“Jung Jin Young mendapatkan tawaran sebagai pemeran utama dalam drama terbaru Netflix, Because It’s My First Love. Saat ini, kami sedang meninjau tawaran itu untuk proyek Jinyoung selanjutnya,” ungkap agensi itu seperti dilansir dari Koreaboo, Sabtu (8/9/2018).

Because It’s My First Love akan bercerita tentang kehidupan muda-mudi di usia ’20-an yang menemukan cinta lewat persahabatan. Apabila Jinyoung menerima tawaran tersebut, maka dia akan berperan sebagai Cha Do Nam, seorang pria muda yang terlibat dalam cinta segitiga.

Jinyoung diketahui memulai debutnya di dunia akting pada 2012, lewat serial The Thousandth Man. Namun, ia mulai dilirik para pencinta drama Korea ketika berakting sebagai Kim Yoon Sung dalam drama Love in the Moonlight pada 2016.

Dalam serial itu, Jinyoung beradu akting bersama Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung. Menariknya lagi, lakon itulah yang membawa Jinyoung didapuk sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik dalam KBS Drama Awards 2016.

Sementara tahun lalu, Jinyoung absen bermain dalam drama dan hanya bermain dalam drama pendek besutan KBS2, If We were a Season. Dia juga diketahui bergabung dalam variety show Idol Drama Operation Team yang ditayangkan KBS Joy.

Saat ini, Jinyoung tengah menunggu perilisan film terbarunya, Man Inside Me. Film itu merupakan proyek layar lebar perdana Jinyoung yang mana dia berperan sebagai tokoh utama.

Selain Jinyoung, tim produksi Because It’s My First Love juga dikabarkan tengah mendekati aktor Bad Guy, Ji Soo. Dia akan berperan sebagai ‘pria sempurna’ yang memiliki wajah tampan dan pendidikan mumpuni.

Sama seperti Jinyoung, Ji Soo juga dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bermain dalam drama itu. Belum banyak informasi terkait detail produksi Because It’s My First Love. Namun yang pasti, drama itu akan tayang di Netflix pada tahun depan.

(SIS)