JAKARTA - Setelah berkecimpung di dunia akting, kini Master Limbad memulai peruntungannya di industri musik. Meskipun bergelut di dunia musik merupakan sesuatu yang baru untuknya, namun Limbad mengaku tak terlalu alami kesulitan.

Terjun di dunia hiburan, Limbad pun menyesuaikan diri untuk dapat melakukan banyak hal. Tak melulu soal sulap, ia pun selalu berusaha mengembangkan potensinya di bidang seni lain.

(Baca Juga: Lebarkan Sayap ke Industri Musik, Limbad Sajikan Konsep Unik)

(Baca Juga: Majelis Hakim Tolak Gugatan Pembatalan Pernikahan Hilda Vitria & Kriss Hatta)

"Dia orang entartain yang bisa mencakup banyak hal. Tidak hanya sebagai magician atau akting di film komedi, sekarang Limbad juga merambah ke dunia musik," ujar DJ Stroo mewakili Limbad saat dijumpai di sela-sela syuting video klip mereka, Kamis (6/9/2018).

Saat diajak merambah dunia musik, Limbad pun tak langsung mengiyakan. Pria asal Slawi itu memikirkan risiko yang kira-kira muncul jikalau dia terjun ke dunia musik.

"Kalau saya pribadi pastinya dipertimbangkan dulu efek dan risikonya apa. Tapi kita sudah diskusi dengan manajemen. Meurut manajemen kalau saya punya kemampuan ya maju saja," ujar Limbad.

Kebolehan Limbad saat rekaman pun terlihat. Sesi rekaman itu hanya dilakukan sebanyak dua kali take.

"Kita cuma dua kali take enggak perlu berulang-ulang. Satu kali ketemu take lalu take kedua ada revisi ada tambahan yang perlu diucapkan. Sekali take nya juga enggak sampai berjam-jam," cerita DJ Stroo.

Tak cuma saat rekaman, ketika menggarap video klip Limbad pun nampak luwes. Meski tak melakukan dialog, namun ia memperkuat ekpresi yang dikeluarkannya.

Keterampilan berakting nampaknya memang sudah dimiliki Limbad. Sudah lebih dari satu judul sinetron dan film dibintanginya. Ia pun tetap konsisten mempertahankan imej bisu yang selama ini melekat pada dirinya.

"Dia sih sudah biasa, sudah sering akting main film di depan TV dan lain-lain. Enggak ada kesulitan hanya saja menyesuaikan dengan konsep yang diatur di video klip ini," ujar Dj Stroo lagi.

Seperti diketahui, Limbad dan DJ Stroo kini terlibat dalam projek bersama berupa lagu yang berjudul Hypnotize. Di lagu ini, Limbad pun mengeluarkan suaranya dalam bentuk gerungan.

(aln)