Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Limbad Ditahan Imigrasi Arab Saudi, Bebas karena Baca Alquran

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |09:48 WIB
Kronologi Limbad Ditahan Imigrasi Arab Saudi, Bebas karena Baca Alquran
Kronologi Limbad Ditahan Imigrasi Arab Saudi: Bebas karena Baca Alquran. (Foto: YouTube/Raditya Dika)
A
A
A

JAKARTA - Limbad akhirnya menanggapi cerita komika Abdur Arsyad yang mengatakan dirinya sempat ditahan petugas Imigrasi Bandara Internasional Raja Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi. 

Lewat sang asisten, Limbad mengaku, peristiwa itu terjadi saat dirinya umrah untuk ketiga kalinya, pada 2017. Penampilan unik Limbad diduga menjadi penyebab dirinya diamankan petugas imigrasi.

“Petugas melihat Limbad aneh kan karena pakai gelang dengan rambut gimbal. Akhirnya dia diminta masuk ruangan biar jamaah yang lain lanjut,” katanya kepada awak media, pada 8 Juli 2025. 

Selama ditahan, petugas mengorek identitas hingga profesi Limbad di Indonesia. Semua pertanyaan petugas Imigrasi tersebut kemudian dijawab oleh pemandunya.

Master Limbad Berikan Kejutan di HUT ke-35 MNC Group Malam Ini
Kronologi Limbad Ditahan Imigrasi Arab Saudi: Bebas karena Baca Alquran. (Foto: Okezone)

“Tapi petugas enggak percaya begitu saja. Karena balik lagi, penampilan Limbad kan aneh banget. Dia di bilang dajjal, setan, iblis, dan penganut satanik,” ujar asistennya menambahkan.

Tak hanya itu, Limbad juga sempat diperdengarkan 30 juz ayat Alquran oleh petugas Imigrasi setempat. Alih-alih meruqyah, master Limbad malah ketiduran mendengar lantunan ayat suci tersebut.

“Pihak imigrasi mungkin berharap master akan kepanasan atau kesurupan, tapi dia malah menikmatinya,” ujarnya.

Namun petugas Imigrasi Jeddah belum mempercayai pengakuan Limbad sebagai seorang muslim dan pesulap asal Indonesia yang dikenal dengan penampilan menyeramkan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154202/limbad-QdRo_large.jpg
Disebut Penyembah Setan, Master Limbad Tak Akan Ubah Penampilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154190/limbad-0hD2_large.jpg
Master Limbad Buka Suara Usai Ditahan Imigrasi Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/33/3152877/limbad-q5nK_large.jpg
Momen Lucu Limbad Ditahan Imigrasi Jeddah karena Gigi Taring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/33/2876865/waduh-jenggot-master-limbad-terbakar-saat-atraksi-di-madiun-4VFVPEiU12.jpg
Waduh! Jenggot Master Limbad Terbakar saat Atraksi di Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/14/33/2813760/aksi-master-limbad-makan-cabai-meriahkan-pendaftaran-bacaleg-partai-perindo-gkcoVc9LlM.jpg
Aksi Master Limbad Makan Cabai Meriahkan Pendaftaran Bacaleg Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/11/33/2744368/damai-dengan-gus-syamsudin-master-limbad-teteskan-air-mata-lYPhwlGbZs.jpeg
Damai dengan Gus Syamsudin, Master Limbad Teteskan Air Mata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement