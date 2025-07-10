Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Master Limbad Buka Suara Usai Ditahan Imigrasi Arab Saudi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |11:47 WIB
Master Limbad Buka Suara Usai Ditahan Imigrasi Arab Saudi
Master Limbad Buka Suara Usai Ditahan Imigrasi Arab Saudi (Foto: Okezone)
JAKARTA – Master Limbad kembali menjadi sorotan setelah kisah lamanya saat ditahan petugas imigrasi Arab Saudi pada 2017 silam viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi ketika ia menjalani ibadah umrah.

Putra Limbad, Dhika, angkat bicara mengenai insiden yang sempat menimbulkan kehebohan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sang ayah diminta membacakan ayat suci Alquran untuk membuktikan dirinya adalah seorang muslim.

Pasalnya, penampilan Limbad yang eksentrik dan menyeramkan sempat membuat petugas imigrasi curiga hingga menganggapnya seperti pengikut aliran sesat.

Master Limbad Berikan Kejutan di HUT ke-35 MNC Group Malam Ini
Master Limbad Buka Suara Usai Ditahan Imigrasi Arab Saudi (Foto: Okezone)

“Di imigrasi sana, Bapak disuruh murotal, baca Alquran, disuruh ini itu. Setelah Bapak baca, mereka percaya Bapak muslim dan publik figur di Indonesia,” ujar Dhika saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Meskipun sempat mengalami kejadian tak menyenangkan, Dhika menegaskan sang ayah tak berencana mengubah penampilannya. Rambut gimbal serta gaya khas Limbad disebut sudah menjadi bagian dari dirinya sejak lama.

“Kalau untuk penampilan seperti ini, dari saya kecil pun Bapak udah seperti ini. Dari saya kecil tuh udah gini doang, malah sekarang tuh lebih agak rapi, dulu tuh lebih parah,” lanjut Dhika.

 

Halaman: 1 2
1 2
