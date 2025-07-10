Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disebut Penyembah Setan, Master Limbad Tak Akan Ubah Penampilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |12:24 WIB
Disebut Penyembah Setan, Master Limbad Tak Akan Ubah Penampilan
Disebut Penyembah Setan, Master Limbad Tak Akan Ubah Penampilan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kisah Master Limbad saat ditahan petugas imigrasi Arab Saudi pada 2017 silam mendadak viral di media sosial. Kala itu, Limbad yang sedang menjalani ibadah umrah sempat dicurigai sebagai penyembah setan lantaran penampilannya yang nyentrik dan menyeramkan.

Putra Limbad, Dhika, akhirnya buka suara. Ia menjelaskan bahwa sang ayah sempat diminta membaca ayat suci Alquran oleh petugas imigrasi sebagai bukti dirinya seorang muslim.

Master Limbad Buka Suara Usai Ditahan Imigrasi Arab Saudi
Master Limbad Buka Suara Usai Ditahan Imigrasi Arab Saudi

“Di imigrasi sana, Bapak disuruh murotal, baca Alquran, disuruh ini itu. Setelah Bapak baca, mereka percaya Bapak muslim dan publik figur di Indonesia,” ujar Dhika saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025).

Usai insiden tersebut, Dhika memastikan sang ayah tidak akan mengubah gaya penampilannya. Rambut gimbal dan gaya berpakaian khas sudah menjadi ciri sejak lama.

“Kalau untuk penampilan seperti ini, dari saya kecil pun Bapak sudah seperti ini. Dari saya kecil tuh udah gini doang, malah sekarang tuh lebih agak rapi. Dulu tuh lebih parah,” lanjutnya.

 

