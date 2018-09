HOLLYWOOD HILLS – Penyanyi Demi Lovato memutuskan untuk melego rumah di mana dia ditemukan overdosis, pada 24 Juli silam. Melansir E! News, pelantun Sorry Not Sorry itu memutuskan untuk fokus pada pemulihan kesehatannya dan melupakan pengalaman nahas tersebut.

Berdasarkan data listing yang dirilis Zillow, rumah dengan 4 kamar tidur dan 6 kamar mandi itu dilego seharga USD9,49 juta atau setara dengan Rp140,45 miliar. Rumah yang berdiri di atas area berluas 0,4 hektare itu menampilkan pemandangan apik pusat kota dan Samudera Pasifik.

Seperti telah dilaporkan Okezone sebelumnya, Lovato dilarikan ke Cedars Sinai Medical Center setelah ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya yang berlokasi di Hollywood Hills tersebut, pada 24 Juli 2018. Petugas medis yang tiba di lokasi kejadian diketahui memberikan naloxone kepada pelantun Hitchhiker itu sebagai pertolongan darurat.

Setelah dirawat selama 2 minggu, Lovato mulai menjalani rehabilitasi, pada 4 Agustus 2018. Kemudian pada 10 Agustus 2018, dia diketahui terbang ke Chicago untuk menjalani sesi terapi.

Menariknya, menurut TMZ, Brandon Johnson, sang bandar narkoba tidak akan menghadapi tuntutan hukum atas apa yang terjadi pada Lovato. Pasalnya, kasus overdosis Lovato dinilai sebagai kondisi medis darurat, bukan kejahatan. Karena itu, polisi dipastikan tidak akan meminta keterangan lebih lanjut dari Johnson.

Sementara itu, kepada polisi Johnson membeberkan apa yang sebenarnya terjadi pada Lovato pagi buta itu. Dia mengatakan, pada 24 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 pagi, Lovato memintanya untuk membawa oxycodone lewat pesan pendek.

Dia kemudian membawanya dan menikmati barang haram itu bersama Lovato. ketika mereka mulai high, Johnson memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Lovato yang sudah teler.

Namun dari temuan tim medis ditemukan bahwa Lovato mencampur oxycodone tersebut dengan fentanyl. “Aku sudah peringatkan dia bahwa efeknya akan cukup keras. Dia bilang tahu tentang itu. Tapi sayangnya, (overdosis) itu terjadi. Aku menyayangkan ada orang-orang yang salah paham tentang kejadian itu,” kata Johnson.

