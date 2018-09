SEOUL – Hari ini, 5 September 2018, girlband f(x) merayakan 9 tahun eksistensi mereka di industri musik K-Pop. Untuk merayakan perjalanan itu, Amber Liu mengungkapkan perasaannya tentang rekannya di f(x) dan peran fans dalam karier mereka.

Lewat Instagram, penyanyi 25 tahun yang kerap bergaya maskulin itu menuliskan, “9 Tahun!!! (Aku) mencintai dan merindukan tiga perempuan ini. Terima kasih MeU (sebutan fans f(x)) karena kalian selalu luar biasa!”

“Ketahuilah bahwa f(x) selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian. Kami juga percaya bahwa kalian juga melakukan hal serupa untuk kami. Jangan pernah menyerah! Aku mencintai kalian!” ujarnya sambil mengakhiri unggahan itu dengan tagar ‘9 tahun bersama f(x)’.

Girlband asuhan S.M Entertainment ini memang rehat bermusik selama 3 tahun terakhir. Karya terakhir Victoria cs di industri musik K-Pop adalah saat mereka merilis ‘4 Walls’ pada 27 Oktober 2015.

Album pertama setelah kepergian Sulli itu terdiri dari 10 lagu, dengan 4 Walls sebagai lagu andalan. Ketika dirilis lagu itu sempat menempati puncak chart Gaon dan Billboard World Albums Amerika Serikat.

Sejak itu, praktis para personel f(x) sibuk dengan proyek pribadi masing-masing. Amber misalnya, mulai menjajaki dunia akting dengan menjadi aktor pendukung dalam drama Entourage, pada 2016.

Dari satu proyek akting, dia kemudian bermain dalam film indie Amerika, The Eagle and the Albatross. Dalam film yang disutradarai Angela Shelton itu, Amber berperan sebagai pegolf bernama Ji Min Kurt.

Hal serupa juga dilakukan oleh Krystal. Sejak f(x) vakum, dia tercatat bermain di empat drama. Saat ini, adik penyanyi Jessica Jung itu tengah menjalani syuting drama Player bersama aktor Song Seung Heon. Sebelumnya, Krystal sempat menjadi pemeran pendukung dalam Legend of the Blue Sea (2016), The Bride of Habaek, dan Prison Playbook yang dirilis pada 2017.

Sementara sang leader, Victoria, lebih banyak beraktivitas di negara asalnya, China. Tahun ini, dia akan merilis ‘Victoria’ album solo perdananya dengan Roof on Fire sebagai lagu andalan. Selain itu, dia juga bermain dalam sejumlah film, seperti My New Sassy Girl, My Best Friend’s Wedding, Wished, City of Rock, dan Legend of the Ancient Sword.

Sementara Luna, lebih banyak membintang program televisi dan bermain teater. Dia tercatat bermain dalam sejumlah pertunjukan: In the Heights (2015-2016), Rebecca (2017), Rudolf (The Last Kiss), dan Gone with the Wind (2018).

Terkait masa vakum f(x) yang dinilai MeU terlalu panjang, Luna sempat memberikan klarifikasi. Lewat unggahannya di Instagram, penyanyi 25 tahun itu memastikan bahwa f(x) belum akan bubar.

“Jangan khawatir, MeU. Kami akan kembali dengan imej yang lebih baik dan tentunya dengan lagu-lagu yang lebih ciamik. Percayalah kepada kami sama seperti yang kalian lakukan selama 7 tahun terakhir. Aku mencintai kalian,” ujarnya dalam unggahan itu.

(SIS)