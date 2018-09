SEOUL – Salah satu penyanyi dari Pledis Entertainment terlibat kasus hukum karena menyetir di bawah pengaruh alkohol, yakni Han Dong Geun. Kasus ini diberitakan oleh media Korea, News1, Rabu (5/9/18).

Baru diberitakan hari ini, ternyata kejadian DUI Han Dong Geun sudah terjadi sejak awal musim panas. Tepatnya pada 30 Juli 2018. Saat itu, penyanyi Han Dong Geun sedang melewati jalan Bangbae-dong, Seoul. Dan kejadian itu terjadi tepat pukul 23:00 waktu setempat.

(Baca Juga: Daftar Artis yang Dituding Memiliki Hubungan Spesial dengan Politisi)

(Baca Juga: Teman Dekat, Kim Min Suk Rela Jadi Cameo di Drama Baru Lee Min Ki)

Setelah ditangkap oleh polisi, penyanyi 25 tahun itu mengakui kesalahannya dan menerima untuk diselidiki lebih lanjut di kepolisian, yang dilaksakan hari ini, 5 September 2018.

Melihat kasus DUI yang menimpa artisnya, Pledis Entertainment selaku agensi yang menaungi Han Dong Geun buka suara dan meminta maaf atas nama sang artis.

“Hallo, kami Pledis Entertainment. Kami dengan sungguh-sungguh meminta maaf atas nama artis kami terkait kasus DUI. Han Dong Geun tengah dalam proses perenungan diri atas kesalahan yang telah ia perbuat. Dan (dia) akan menghentikan semua kegiatannya untuk perenungan diri,” jelas Pledis Entertainment, seperti dilansir dari Soompi, Rabu (5/9/18).

Agensi yang juga menaungi grup Seventeen itu merasa bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa artis mereka ini dan benar-benar meminta maaf atas kejadian buruk yang bisa menimpa dan melibatkan banyak orang bila terus terjadi.

“Kami juga bertanggung jawab karena tidak bisa mengurus artis kami dengan baik dan membiarkan kejadian seperti ini terjadi. Kami meminta maaf kepada seluruh penggemar yang merasa khawatir dan kecewa dengan berita ini,” ungkap Pledis.

Pledis menambahkan, “Dan kami akan berusaha untuk memberikan pendidikan regular kepada seluruh artis kami mengenai DUI dan bahayanya. Sekali lagi, kami menundukkan kepala kami untuk mengatakan bahwa kami menyesal. Terima Kasih.”

Han Dong Geun merupakan seorang penyanyi solo Korea Selatan yang debut di tahun 2014, dan berhasil mendapat perhatian besar dari publik melalui lagunya yang berjudul Making a New Ending for this Story.

(aln)