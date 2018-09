SEOUL – Aktor Kim Min Suk dipastikan tampil sebagai bintang tamu dalam drama terbaru JTBC, The Beauty Inside. Hal itu diungkapkan Studio&New, rumah produksi yang menggarap pembuatan drama tersebut.

“Aktor Kim Min Suk akan menjadi cameo dalam The Beauty Inside. Saat ini, dia masih belum memulai syuting bersama pemain lainnya,” kata perwakilan Studio&New seperti dilansir dari Soompi, pada Rabu (5/9/2018).

Penampilan Kim tersebut akan menjadi proyek reuninya bersama aktor Lee Min Ki yang menjadi pemeran utama pria dalam drama itu. Sebelumnya, kedua aktor itu bermain dalam dua proyek yang sama: Shut Up: Flower Boy Band (2012) dan Because This is My First Life (2017).

Bahkan gosipnya, keputusan Kim menerima tawaran menjadi cameo dalam drama itu karena kedekatannya dengan Lee Min Ki. Hal seperti ini sebenarnya kerap dilakukan para aktor Korea. Sebut saja Haha yang tampil sebagai cameo dalam drama terbaru rekannya di Running Man, Song Ji Hyo

Sementara itu, drama The Beauty Inside diadaptasi dari film populer Korea berjudul serupa yang dirilis pada 20 Agustus 2015. Kala itu, sutradara Baek Jong Yul memasang aktris Han Hyo Joo dan aktor Kim Dae Myung sebagai pemeran utama.

Dengan konteks cerita yang mana Woo Jin (Kim Dae Myung) terbangun dalam berbagai tubuh berbeda setiap harinya, tak heran film tersebut menggandeng deretan aktor ternama Korea. Park Shin Hye, Lee Beom Soo, Kim Joo Hyuk, Seo Kang Joon, hingga Lee Dong Wook adalah beberapa di antaranya.

Dalam format drama, cerita akan diambil dari sudut pandang karakter utama wanita, Han Sae Ge, yang diperankan oleh Seo Hyun Jin. Dia dikisahkan hidup ‘berpindah’ dari satu tubuh ke lainnya selama seminggu setiap bulannya.

Han Sae Ge kemudian jatuh cinta pada Seo Do Jae (Lee Min Ki), seorang pria yang menderita prosopagnosia. Penyakit itu membuat Seo tak mampu mengingat wajah orang lain.

Han Hyo Joo sebagai pemeran utama wanita film The Beauty Inside mengaku sangat antusias dengan penggarapan drama tersebut. Ketika diwawancara pada 5 Agustus silam, Han bahkan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi cameo dalam drama itu.

Apabila Kim Min Suk sudah memastikan keterlibatannya dalam The Beauty Inside akankah Han Hyo Joo juga akan menjadi cameo? Layak ditunggu, karena JTBC baru akan menayangkan episode perdana drama ini, pada 1 Oktober 2018, pukul 21.30 KST (19.30 WIB).

(SIS)