JAKARTA – Nuansa perhelatan penutupan Asian Games 2018 masih terasa satu hingga dua hari acara usai dilaksanakan. Begitupun yang dirasakan oleh penyanyi Jazz Indonesia, Dira Sugandi.

Dira, yang juga menjadi salah satu pengisi acara Closing Ceremony Asian Games 2018, Minggu 2 Agustus 2018, membagikan sedikit kenangan malam itu melalui Instagram pribadinya.

Melalui akun @dirasugandi, Dira mengunggah foto dirinya bersama personel Super Junior, Choi Siwon. Keduanya terlihat seperti sedang berada di belakang panggung penutupan Asian Games 2018.

Bukan hanya Siwon, di sana juga terlihat personel lainnya, yakni Donghae di bagian belakang. Dalam unggahan tersebut Dira menuliskan bagaimana dirinya tidak sempat bertemu dengan seluruh personel Super Junior.

Dira hanya bisa bertemu dan berfoto dengan Siwon. Walau hanya bertemu dengan Siwon, Dira mengaku merasakan ketulusan yang besar dari personel Super Junior. Dirinya merasakan bahwa personel Super Junior adalah orang yang tulus dan humble.

“I have received a lot of dm’s asking me about my personal impression on @superjunior Honestly, we didn’t get to hangout with each other due to the very limited time so I only met @siwonchoi briefly! But I can really tell that they are sincere and humble artists..” tulisnya seperti yang dikutip Okezone, Selasa (4/9/18).

Diberitakan sebelumnya oleh Okezone, personel Super Junior, Donghae merasa kagum atas penampilan spektakuler Dira di GBK malam itu. Pria 31 tahun itu secara personal mengungkapkan rasa kagumnya kepada Dira melalui DM di Instagram.

Ternyata, Donghae juga menjadi personel Super Junior yang secara personal menghampiri Dira di belakang panggung penutupan Asian Games 2018 bersama rekannya, Siwon. Hal itu diungkapkan oleh Dira, dan lagi-lagi mengatakan kalau Super Junior benar-benar ramah.

“Lupa mau nambahin sedikit kalo Donghae sama Siwon khusus nyamperin gue untuk bilang mereka suka banget lagu Unbeatable dan penampilan gue, di saat itulah gue yakin banget kalau mereka sangat humble,” tulis Dira Sugandi.

Dira juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Super Junior bisa menjadi bagian dari acara bergengsi itu. Ia berharap bisa bertemu dengan seluruh personel Super Junior di lain waktu.

“We were really stoked to have you guys in the Closing Ceremony of @asiangames2018 I hope you enjoyed it as much as we enjoyed your performance! All the best and sending much love and respect all the way from Indonesia,” tulis perempuan kelahiran Bandung itu.

“Hopefully next time we will have time to hangout more with each other and we can get @leedonghae and the rest of the guys to be in picture with us!” tambahnya.

