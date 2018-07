JAKARTA – Hubungan percintaan aktris Febby Rastanty dengan sang kekasih, Anderu Bionty kini telah menginjak usia dua tahun. Di masa berpacaran yang sudah terbilang lama itu, Febby mengungkapkan jika cintanya semakin bertambah untuk sang kekasih.

Melalui akun Instagram pribadinya, artis yang juga pernah tergabung dengan girl band Blink itu mengunggah foto berdua dengan sang kekasih. Rupanya foto tersebut diunggah tepat di Anniversary yang ke-2.

Unggahan tersebut berisi 4 foto mereka yang disatukan. Dalam foto tersebut, Febby terlihat mengenakan kemeja panjang berwarna putih yang dipadukan dengan luaran berwarna coklat.

Sementara sang kekasih mengenakan kemeja berwarna hitam dengan dua kancing atas yang dibuka. Mereka meperlihatkan berbagai pose manis dan romantis seperti saling tatap, mencubit pipi hingga bersandar di bahu.

Melengkapi unggahannya, pemeran dara kelahiran Jakarta 22 tahun silam itu menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Rangkaian kata-kata romantis dituliskan Febby untuk foto tersebut.

Uniknya, artis berdarah Palembang dan Manado ini begitu mengetahui berapa banyak waktu yang telah mereka habiskan bersama.

“24 bulan, 730 hari, 17.520 jam, 1.051.200 menit. Kayak baru kemarin rasanya kencan pertama. Kayak baru kemarin dideketin tapi jual mahal terus, eh sekarang malah enggak bisa lepas. Dari dulu enggak ada yang berubah. Masih gentleman, masih selalu jujur, masih perhatian, dan masih nyebelin banget,” tulis Febby di unggahan Instagramnya, Minggu (1/7/2018).

“Yang berubah cuma satu, Cinta. Nambah. Sedikit lebih banyak setiap harinya. Thank you thank you thank you @anderubionty 😊,” lanjutnya.

Febby Rastanty dan Anderu Bionty telah berpacaran sejak 2016 silam. Perkenalan Feby dan Anderu berawal dari keduanya mengenyam pendidikan di universitas yang sama.

Sekadar diketahui, Anderu Bionty juga merupakan keponakan dari artis cantik Olla Ramlan.

Baik Febby maupun Anderu memang tak jarang mengunggah potret kebersamaan mereka. Meskipun romantis, namun gaya berpacaran keduanya masih terkesan wajar.

Sebelum berpacaran dengan Anderu, Febby sendiri sempat menjalin kasih dengan aktor sekaligus penyanyi Derby Romero. Tiga tahun berpacaran, hubungan Febby dan Derby akhirnya kandas. Kini Derby sendiri telah menikahi seorang wanita bernama Claudia Adinda.

(edh)