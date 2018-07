LOS ANGELES - Drake baru-baru ini meluncurkan album terbarunya yang berjudul ‘Scorpion’. Di dalam album tersebut, dia menyisipkan beberapa lagu kolaborasinya, termasuk dengan Jay Z dan Michael Jackson.

Namun, belakangan ini diketahui bahwa di dalam satu lagu dari album tersebut, Drake menyisipkan kisah cintanya bersama Bella Hadid. Lagu tersebut dikabarkan memiliki judul ‘Finesse’.

"Aku ingin bayiku memiliki matamu," begitulah salah satu bait lirik lagu yang dibuat oleh Drake. Dan kabarnya, lirik tersebut ditujukan untuk Bella, yang disebut-sebut pernah memiliki hubungan asmara dengan Drake, seperti lapor E! Online, Senin (2/7/2018).

Sayangnya, pihak Drake hingga saat ini masih belum memberikan keterangan tersebut. Para penggemar pun menggila mengenai rumor hubungan antara Drake dan supermodel berusia 21 tahun tersebut.

Di sisi lain, Bella pun meradang mendengar rumor tersebut. Dia menganggap, apa yang menjadi spekulasi publik mengenai sosok yang ada di lagu Drake, tidak benar. Dia pun menolak jika dirinya pernah berpacaran dengan Drake.

“Bukan saya! Itu tidak sopan. Mengapa orang-orang tidak bisa menjadi teman tanpa menuduh apapun,” tulis Bella di akun Twitter miliknya. Dia menulis sindiran tersebut setelah salah satu penggemar Drake menyebut dia pernah berpacaran dengan Drake.

Not me!!!🤷🏻‍♀️that’s disrespectful. WHY CANT PPL BE FRIENDS W/o all the insinuation 🤭🧐😩🤬— Bella Hadid (@bellahadid) June 29, 2018