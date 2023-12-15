Foto Mesra Camila Cabello dan Drake Beredar, Pacaran?

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari penyanyi Amerika Serikat, Camila Cabello. Pelantun Senorita itu dikabarkan berkencan dengan rapper ternama, Drake.

Melansir Entertainment Online, Jumat (15/12/2023) rumor kencan Camila dan Drake ini bermula usai keduanya kedapatan bermain jet ski bersama di pulau tropis, Turks and Caicos.

Sementara itu, akun Twitter @PopCrave mengabadikan potret kebersamaan mereka. Terlihat foto dua sejoli ini tengah asyik berada di tengah laut sembari mengendarai jet ski mereka masing-masing.

Seorang pengunjung mengaku menyaksikan sendiri aktivitas Drake dan Camila. Pengunjung itu mengaku melihat keduanya tampak nyaman bersama.