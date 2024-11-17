Drake Kalah Taruhan Pertarungan Mike Tyson vs Jake Paul, Rugi Rp5,3 Miliar

JAKARTA - Rapper Drake mengalami kerugian besar setelah pertandingan tinju fenomenal antara Mike Tyson dan Jake Paul. Tyson harus menerima kekalahan setelah dihajar oleh Paul selama delapan ronde.

Melansir Bein Sports, Minggu (17/11/2024), Drake rupanya kalah judi setelah memegang Tyson dalam pertandingan tersebut. Momen itu juga diunggah pelantun Hotline Blink ini di akun Instagram miliknya, @champagnepapi.

“I'm late but l'm here money on the lininline for today and tmrw @stake I need some dubs,” tulis Drake.

Rapper Kanada Drake bertaruh USD355.000 atau sekitar Rp5,3 miliar pada Mike Tyson dalam pertarungannya melawan Jake Paul, yang berlangsung pada 15 November 2024, di Stadion AT&T di Arlington, Texas. Namun, Tyson kalah dari Paul yang berusia 27 tahun dengan keputusan bulat, sehingga Drake kalah taruhan.

Ini bukan pertama kalinya Drake menghadapi kerugian besar dalam taruhan olahraga. Sebelumnya, dia kalah 790.000 Poundsterling saat bertaruh pada Argentina untuk menang melawan Prancis di final Piala Dunia 2022.

Penyanyi 38 tahun ini juga pernah bertarung 950.000 poundsterling untuk mendukung Jake Paul melawan Tommy Fury, dan 448.000 poundsterling untuk Tyson Fury melawan Oleksandr Usyk.