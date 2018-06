LAS VEGAS - Para pencinta musik di seluruh dunia kini sedang berkabung. Hal ini dikarenakan salah satu musisi legendaris Amerika, Joe Jackson baru saja menutup usia beberapa saat lalu.

Kabar kematian ini pertama kali tersiar melalui salah satu cucu dari Joe, yakni Randy Jackson. Dia mengunggah kabar duka tersebut melalui media sosialnya pada Rabu (27/6/2018) malam waktu setempat.

“Beristirahat dengan tenang untuk raja yang bisa membuat semuanya terwujud! Saya sayang sekali kepada kakek,” ujar Randy.

Di sisi lain, salah satu cucu lain dari Joe, Taj Jackson juga memposting rasa kekagumannya terhadap sang kakek. Dia mengatakan bahwa meski dia telah mendapati banyak orang yang menghardik dirinya karena pernah menyakiti anak-anaknya, namun Taj tetap menyayangi dan menghormati sosok sang kakek.

“Saya merasa tidak nyaman dengan beberapa komentar yang saya baca tentang kakek saya, Joe oleh mereka yang bahkan tidak mengenalnya. Tolong jangan hanya memuntahkan apa yang Anda dapatkan dari media. Joe dicintai oleh SELURUH keluarga kami dan hati kami terluka. Mari kita bersedih tanpa keburukan,” ujar Taj.

Disgusted by some of the comments I’m reading about my grandpa Joe by those who didn’t even know him. Please don't just regurgitate what you were spoon fed by the press. Joe was loved by our ENTIRE family and our hearts are in pain. Let us grieve without the nastiness.#ripthehawk— Taj Jackson (@tajjackson3) June 27, 2018