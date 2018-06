LOS ANGELES - Bintang Suicide Squad, Jared Leto didapuk menjadi pemeran utama dalam film Sony Pictures terbaru, Morbius. Film ini merupakan spin off dari tokoh antihero dalam cerita Spider Man dengan nama yang sama. Melansir Polygon, Kamis (28/6/2018) tokoh yang dikenal sebagai Morbios the Living Vampire itu, debut pertama kali dalam komik The Amazing Spider Man volume 101, pada 1971.

Awalnya ia merupakan Dr. Michael Morbius, seorang ilmuwan peraih nobel yang menderita penyakit darah yang langka. Kemudian, ia mulai berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan melakukan sebuah penelitian. Namun, sayang hal tersebut mendatangkan petaka baginya.

Alih-alih sembuh, ia menjadi seperti seorang monster yang menyerupai vampire. Ia memiliki taring dan kekuatan super yang membuatnya bertarung dengan sang superhero, Spider Man. Ia menempatkan diri dalam daftar antihero Spider Man, yang sebelumnya merupakan ilmuwan, seperti Dr. Otto Octavius (Doctor Octopus) dan Dr. Curt Connors (Lizard). Seiring waktu, ia menjadi sosok yang sedikit heroik dalam dirinya sendiri dan bahkan mendatkan popularitas.

 

Lebih lanjut, tampaknya peran Morbius memang cocok bagi laki-laki 46 tahun tersebut, karena pada 2006, Leto pernah dinobatkan oleh majalah horor ikonik, Fangoria menjadi Prince of Darkness, atau pangeran kegelapan.

Untuk berbagi dengan penggemar, Leto mengungkapkan kegembiraannya menjadi sosok Morbius dalam instagram pribadi miliknya, pada 27 Juni 2018. Ia memposting poster bernuansa gelap yang menampilkan karakter Morbius. Dalam postingannya tersebut ia menambahkan emoticon hati berwarna gelap. Posingan yang mendapatkan like hingga 106.316 tersebut mengundang beberapa komentar positif warganet.

"Aku tahu kamu akan mendapatkan peran yang sangat bagus. Karakter ini sangat cocok untuk kamu dan aku tidak sabaruntuk menantikan kegilaan yang indah ini," tutur salah seorang warganet

Netizen lainnya berseloroh, "Film ini akan sangat luar biasa jika kamu yang memainkannya. Ya ampun, aku sudah tidak sabar."

Sebagai informasi, film Morbius pertama kali diumumkan akan dirilis pada bulan November 2017. Namun sayangnya belum banyak informasi mengenai tanggal tayang dan produksi film tersebut. Namun yang pasti skenarionya akan ditulis oleh Burk Sharpless dan Matt Sazama. Mereka merupakan tangan dingin di balik remake Netflix Lost in Space. Mereka akan berkolaborasi dengan Daniel Espinosa, yang akan duduk di bangku sutradara. Ia merupakan orang yang mengarahkan beberapa judul film diantaranya, Life, Safe House, Child 44, Easy Money, dan Babylonsjukan.

