LOS ANGELES – Meghan Trainor kembali mengganti konsep pernikahannya dengan Daryl Sabara. Sebelumnya, ia sempat berpikir akan melangsungkan pernikahan dengan konsep barbecue party di musim panas.

Setelah dipikir-pikir ulang, pelantun lagu All About That Bass ini lebih memilih momen Natal sebagai waktu terbaik untuk pernikahannya.

“Aku sedang memikirkan Natal. Enak dan dingin, jadi ketika kita berdansa dan berkeringat, kita bisa sedikit mendinginkan diri gitu,” ucap Meghan seperti dilansir dari ETOnline, Selasa (26/6/2018).

Halaman belakang rumah Meghan memang terbilang sangat multi-fungsi. Selain sempat terpikir untuk menjadi tempat acara pernikahan berlangsung, halaman belakang ini juga dijadikan tempat photoshoot untuk sampul album terbarunya “Treat Myself”.

“Kami melakukan photoshoot di halaman belakang dan itu ide dariku untuk melompat ke kolam renang. Seharusnya kita tidak melakukan itu karena terlalu dingin. Tapi aku merasa sangat seksi dan kuat, dan saat itu ada banyak perbincangan memilih foto mana yang seharusnya dijadikan sampul dan setiap orang memiliki pilihannya masing-masing,” kenang penyanyi berusia 24 tahun ini.

Akhirnya Meghan pun menentukan pilihannya sendiri terhadap foto mana untuk dijadikan sampul “Treat Myself”. Foto yang dipilihnya itu adalah foto terseksi yang pernah ia lakukan seumur hidupnya.

