LONDON - Kabar bahagia datang dari pelantun hits All About That Bass dan Dear My Future Husband, Meghan Trainor.

Rabu 7 Oktober kemarin, melalui acara Today With Hoda and Jenna, secara mengejutkan Meghan mengumumkan bahwa ia tengah hamil anak pertamanya, buah cintanya bersama sang suami, Daryl Sabara.

Setelah mengumumkan kehamilannya , dilapor Page Six, Kamis (8/10/2020) tak lama kemudian melalui akun Instagram pribadinya, Meghan langsung mengunggah foto hasil USG memperlihatkan janin sang jabang bayi.

Dalam keterangan foto yang ia tulis, dara 26 tahun tersebut mengaku memang sudah sejak lama dirinya ingin memiliki anak.

“Kalian semua tahu berapa lama aku menginginkan ini. @darylsabara dan aku lebih dari bahagia, dan sangat bersemangat untuk bertemu si kecil yang menggemaskan ini awal tahun depan,” tulis Meghan.

Kehamilan anak pertama ini begitu dinanti Meghan, sejak menikah dengan Daryl Sabara dua tahun lalu tepatnya Desember 2018. Di 2019, Meghan blak-blakan kepada publik bahwa ia memang ingin segera punya anak begitu jadwal tur konsernya rampung.

(edh)