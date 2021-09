LOS ANGELES - Penyanyi Meghan Trainor mengaku hidupnya jauh lebih baik setelah menikah dengan Daryl Sabara dan memiliki seorang anak laki-laki. Riley diketahui lahir, pada Februari silam.

“Setiap kali memandangnya, aku akan berkata, ‘Wow, aku membuat anak ini. Luar biasa!’ Riley hadir karena cinta,” ujar pelantun All About That Bass itu seperti dikutip dari PEOPLE, pada Sabtu (25/9/2021).

Trainor juga mengungkapkan, bagaimana Sabara menjadi suami yang sangat mendukungnya dalam merawat sang buah hati. Suaminya itu, rela bangun tengah malam untuk mengganti popok Riley atau sekadar memberi makan.

Namun ternyata, untuk mencapai kebahagiaannya saat ini Meghan Trainor harus melewati jalan berliku. Pasalnya, dia mengalami pergolakan mental selama hamil hingga kerap mengonsumsi obat antidepresan dan bertemu psikiatris.

Kondisinya semakin memburuk setelah melahirkan. Trainor mengaku, sulit sekali untuk kembali mencintai tubuhnya karena ada stretch mark baru bermunculan di tubuhnya. Semua itu membuatnya merasa tidak lagi seksi.

"Butuh waktu beberapa minggu untuk menjalani terapi. Hal itu, aku lakukan agar bisa kembali berpikir waras bahwa suamiku mencintaiku, aku seksi, dan semuanya akan baik-baik saja," tutur Meghan Trainor menambahkan. Berkat dukungan suami dan kehadiran Riley, Meghan Trainor akhirnya bisa menjalani kehidupan terbaiknya saat ini. Dia pun bertekad untuk menjalani hidup lebih sehat, baik secara mental maupun fisik, demi sang buah hati.