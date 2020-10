LOS ANGELES - Meghan Trainor tengah diliputi rasa bahagia menunggu kelahiran anaknya pertama bersama sang suami, Daryl Sabara.

Pelantun All About That Bass itu mengungkapkan jenis kelamin anak dalam kandungannya saat hadir dalam acara The Kelly Clarkson Show yang akan tayang pada 27 Oktober 2020.

Melansir Page Six, Kamis (22/10/20) penyanyi 26 tahun tersebut awalnya mengira ia mengandung anak perempuan. Daryl yang juga hadir dalam acara tersebut melalui video, mengungkapkan bahwa jenis kelamin bayi mereka laki-laki.

Sementara dikabarkan Meghan sudah melewati setengah masa kehamilan dan akan menyambut kehadiran sang buah hati pada awal tahun 2021.

Pasangan yang menikah Desember 2018 lalu ini pertama kali mengumumkan kabar kehadiran buah hati mereka pada 7 Oktober lalu melalui Instagram pribadi mereka.

