LOS ANGELES – JK Rowling baru saja menyelesaikan sebuah karya tulisan anyarnya. Jauh dari dunia sihir Harry Potter yang melambungkan namanya, buku terbaru Rowling ini adalah seri keempat dari cerita kejahatan Comoran Strike.

Melalui akun Twitternya, Rowling mengumumkan bahwa ia baru saja menyelesaikan seri keempat yang akan diberi judul Lethal White. Buku tersebut baru akan dirilis ke pasaran sebelum akhir tahun 2018.

“Strike keempat baru saja selesai dan akan keluar pada tahun ini. Saat ini aku sedang menulis scenario dari Fantastic Beasts, jadi para pengunjung di twit terakhirku sangat sesuai!,” tulisnya.

Novel kejahatan Comoran Strike bercerita tentang petualangan investigator pribadi yang bernama Strike bersama asistennya Robin Ellacott. Keduanya bekerja secara partikelir untuk mengungkap berbagai kasus kriminal yang terjadi.

Rowling juga sempat menjawab pertanyaan penggemar yang menanyakan plot cerita di buku keempat Comoran Strike. Sayangnya, penulis yang tinggal di Edinburgh, Skotlandia, ini menolak untuk memberikan bocoran.

“Aku tidak ingin merusak kesenanganmu/melanjutkan frustasimu,” jawabnya sambil menyertakan tagar Lethal White.

Meski sudah menelurkan berbagai karya tulis, JK Rowling tetap tak bisa dilepaskan dari citranya sebagai pencipta dunia sihir Harry Potter. Selain sukses dari penjualan buku, Harry Potter juga banyak menuai pujian saat diangkat ke layar lebar. Sampai saat ini, cerita dari dunia sihir tersebut diperluas lewat film spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them.

