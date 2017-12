LONDON – JK Rowling terus mendapat pengakuan berkat kemahirannya menulis novel. Terbaru, penulis 52 tahun tersebut dianugerahi sebuah penghargaan yang sangat spesial dan jarang diberikan oleh Kerajaan Inggris.

Selasa 12 Desember 2017 waktu setempat, Rowling dianugerahi penghargaan Companion of Honor yang diberikan langsung oleh Pangeran William. Rowling dianggap berjasa di bidang literatur dan philanthropy.

Baca Juga: Magic Harry Potter Terus Memesona, JK Rowling Jadi Penulis Terkaya Dunia

Companion of Honor bukanlah penghargaan yang dengan gampang diberikan oleh Kerajaan Inggris. Hingga detik ini, hanya ada 65 orang, termasuk Rowling, yang dianugerahi Companion of Honor.

Menariknya, Rowling adalah orang kedua dari dunia sihir Harry Potter yang memperoleh Companion of Honor. Sebelum Rowling, sudah ada Maggie Smith, sang pemeran Profesor Minerva McGonagall yang dianugerahi gelar serupa.

Diberi penghargaan yang sangat jarang diberikan oleh Kerajaan Inggris tentu saja membuat Rowling super bangga. Apalagi, dia memperoleh Companion of Honor dalam kapasitasnya sebagai seorang penulis perempuan.

“Bisa masuk dalam kumpulan yang berbeda dan beragam dari Companions of Honour, terutama sebagai seorang penulis perempuan, adalah sebuah hak istimewa khusus,” kata Rowling seperti dikutip dari tweet Kerajaan Inggris, Rabu (13/12/2017).

"To be included in the distinguished and diversely talented company of the other Companions of Honour, especially as a female writer, is a particular privilege."



Congratulations to @jk_rowling who today became a Companion of Honour for her services to literature & philanthropy. pic.twitter.com/d1W35JYTBz— The Royal Family (@RoyalFamily) December 12, 2017