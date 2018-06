LOS ANGELES – Pasca-merilis ‘Concrete and Gold’ pada 2017, Foo Fighters dikabarkan segera menelurkan karya baru. Kabarnya, akan ada proyek duet dalam album tersebut.

Nama Adele pun disebut-sebut akan menjadi teman duet band asal Seattle itu. Rumor tersebut beredar, setelah Dave Grohl, vokalis Foo Fighters, sempat menyinggung soal Adele dalam sebuah wawancara.

Fans kedua musisi besar itu terlihat antusias dengan ‘rencana’ kolaborasi tersebut. Namun pertanyaan sekarang, apakah duet itu akan benar-benar terwujud?

Sayangnya, fans harus mengubur dalam-dalam harapan tersebut. Pasalnya, Grohl dengan tegas menampiknya. “(Kabar) itu tidak benar,” ungkap Grohl seperti dikutip dari laman NME, Jumat (22/6/2018).

Meski begitu, musisi 49 tahun itu tak menolak jika suatu hari nanti kolaborasi tersebut akan terwujud. Pasalnya, mantan drummer Nirvana tersebut mengaku, memiliki ikatan spesial dengan musik Adele.

Violet Maye, putri sulung Grohl, sangat menyukai karya-karya penyanyi bertubuh bongsor tersebut. “Violet mendengarkan lagu-lagu Adele dan menirunya. Begitulah cara dia belajar bernyanyi,” papar Grohl.

Bapak tiga anak tersebut bahkan sempat menemani Violet tampil dalam konser Notes and Words yang digelar The Benioff UCSF Children’s Hospital, pada Mei silam. Diiringi petikan gitar Grohl, Violet tampak mendendangkan When We were Young milik Adele dengan tenang.

“Di rumah banyak alat musik. Violet memang lahir dikelilingi banyak instrumen. Selain itu, semua orang di rumah menyukai Adele.”

