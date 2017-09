Baru Seminggu Rilis, Album Baru Foo Fighters Berada di Puncak Billboard 200

WASHINGTON - Band rock yang berasal dari Seattle, Washington, Amerika Serikat (AS) Foo Fighters secara resmi merilis album terbarunya bejudul Concrete and Gold pada 15 September 2017. Berdasarkan hasil hitungan Nielsen Music, satu minggu setelah resmi meluncur (21/9/2017), album Concrete and Gold terjual sebanyak 127 ribu.

Dilaporkan Billboard, dari total album yang terjual, 120 di antaranya merupakan hasil dari penjualan album dalam bentuk fisik, sedangkan sisanya lewat streaming. Setelah melalui perhitungan penjualan album lewat track equivalent albums (TEA) dan streaming equivalent albums (SEA), maka Foo Fighters berhak berada di urutan pertama Billboard 200.

Selain itu, Concrete and Gold juga masuk dalam album band rock kelima yang memimpin di Billboard 200 pada tahun 2017, sebelumnya ada LCD Soundsystem dengan album, American Dream, Brand New Science Fiction, Arcade Fire Everything Now dan Linkin Park dalam album One More Light.

Berada di posisi dua di Billboard 200 terbaru adalah Lil Uzi Vert dengan judul album Luv is Rage 2 yang mampu meraih 50 ribu unit. Lalu diurutan berikutnya ada Thomas Rhett dengan Life Changes. Sebelumnya Thomas berada di urutan pertama, namun melorot karena penjualan albumnya menurun menjadi 39 ribu unit.

Dari semuanya itu, ada satu yang paling menarik yaitu masuknya boy band asal Korea Selatan, BTS dalam 10 besar Billboard 200. Lewat album Love Yourself: Her, BTS mampu berada di urutan ke tujuh dengan jumlah album yang terjual sebanyak 31 ribu unit.

BTS menjadi band K-Pop pertama dan tertinggi yang pernah masuk dalam tangga Billboard 200 dan satu minggu penjualan terbesar dari genre tersebut. Band yang beranggotakan 7 member ini tahun lalu berada di posisi 26 lewat album Wings. Itu artinya mereka mengalahkan rekornnya sendiri.

Saat itu Wings merupakan album K-pop tertinggi dengan penjualan sebesar 11 ribu kopi.

Sejak dirilisnya Wings, popularitas BTS kian berkembang pesat di AS, maka bukan hal yang aneh jika angka penjualan album baru meningkat.

