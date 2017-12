LOS ANGELES – Baru saja merilis album terbarunya September lalu dan berhasil menjadi terlaris di Billboard 200, Foo Fighters kembali mencetak prestasi.

Melansir billboard.com, band rock asal Seattle ini meraih dua peringkat teratas tangga lagu Billboard untuk koleksinya yang cukup ternama.

"The Sky Is a Neighborhood" naik ke posisi pertama di tangga lagu Mainstream Rock Songs dan Rock Airplay tertanggal 9 Desember.

Dukungan rock mainstream "Sky" membantu lompatan lagu 4-1 di chart Rock Airplay semua format rock, naik 5 persen menjadi 10,7 juta kali diputar dalam pekan yang berakhir pada 26 November 2017, menurut Nielsen Music. Foo Fighters merupakan musisi keenam yang bisa kembali berada di posisi teratas Billboard.

"Sky" adalah lagu pertama dari Concrete yang meraih peringkat pertama di Rock Airplay. Pada chart Alternative Songs bertanggal 9 Desember, "Sky" mencapai puncak baru No. 7 dan mengakhirinya di nomor 9.

Di tiga tangga lagu rock board Billboard (Mainstream Rock Songs, Alternative Songs, dan Rock Airplay yang mencakup genre) Foo Fighters mendapatkan lagu pertamanya "Learn to Fly" pada Alternative Songs (l6/11/99).

Pada daftar keempat, Lagu Alternatif Dewasa, band ini telah mencapai peringkat tertinggi nomor 4 dengan "Fly" dan "Wheels" tahun 2009.

Pada album Concrete and Gold sendiri terdiri dari sebelas lagu. Selain single “Run”, “The Sky is Neighborhood”, dan “The Line” yang dirilis lebih dulu, terdapat pula “T-Shirt”, “Make It Right”, “Dirty Water”, “Concrete and Gold”, dan empat lagu lainnya.

(fid)