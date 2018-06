LOS ANGELES - Kehilangan sahabat terbaik merupakan sebuah pengalaman yang sangat berat. Hal inilah yang sedang dirasakan Mike Shinoda, yang baru saja kehilangan sahabat terbaiknya, Chester Bennington pada pertengahan tahun 2017.

Meski berat, Mike terus melanjutkan apa yang dia yakini, yakni terus membuat lagu. Hal ini dia lakukan di luar Linkin Park, yang saat ini ada dalam status hiatus sesaat Chester dilaporkan tewas bunuh diri.

Dan minggu lalu, dia baru saja meluncurkan album terbarunya yang berjudul "Post Traumatic". Selain itu, untuk pertama kalinya, Mike memutuskan untuk tampil di TV setelah selama satu tahun tak tampak batang hidungnya.

Melansir dari laman NME, pada Kamis 21 Juni 2018, Mike tampil di acara The Tonight Show, yang dibawakan oleh Jimmy Fallon. Dalam acara tersebut, Mike menyanyikan salah satu lagu yang hadir dalam album tersebut berjudul ‘Crossing a Line’.

Pertunjukan dimulai dengan piano halus dan synth sebagai pencahayaan strobo mengisi panggung. Shinoda kemudian juga sempat bermain solo gitar saat lagu tersebut berkembang menuju klimaksnya.

Setelah melakukan penampilannya di TV, Mike dikabarkan sudah menjadwalkan diri untuk tampil di festival Reading & Leeds tahun ini. Dia akan tampil bersama beberapa artis lain seperti Fall Out Boy, Kings Of Leon, Kendrick Lamar, Panic! at The Disco, Death From Above (1979), Yxng Bane, Dinosaur Pile Up, The Used dan masih banyak lagi.

Beberapa waktu lalu, salah satu pentolan dari Linkin Park tersebut menceritakan pengalamannya mendengar musik band untuk pertama kalinya sejak kematian Chester Bennington.

"Pada titik tertentu, saya hanya harus menghadapi itu dan baik-baik saja dengan itu. Saya harus mendengarkan musik kami. Saya berada di dalam mobil pada perjalanan panjang kembali dari rumah Phoenix (bassis Linkin Park, Dave Farrel), dan kami berkumpul dengan semua orang di band, dan dia bertanya, 'Apakah kalian mencoba mendengarkan musik kita?,” kata Mike. “Belum,” kata anggota Linkin Park lain

“Bahkan hingga beberapa hari kemudian, kami bahkan belum mencobanya karena menakutkan. Tapi satu orang sudah mendengarnya. Saya berkata, 'Bagaimana?' Dia berkata ya, jadi saya bertanya seperti apa rasanya. Dia berkata, ‘ternyata, tidak seram seperti yang Anda pikirkan. Saya berhasil mendengar ‘One More Light’, dan saya bisa melakukannya’. Setelah itu, saya mencoba mendengarkan lagu-lagu kami lagi dan menghadapinya secara langsung '," paparnya.

