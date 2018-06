SEOUL – Aktor The Greatest Marriage, No Min Woo, harus mengakui kekalahannya dari S.M Entertainment. Pada 20 Juni 2018, Pengadilan Tinggi Seoul memutuskan, menolak gugatan mantan personel grup TraxX itu karena kurangnya bukti.

Aktor 32 tahun itu diketahui mendaftarkan gugatannya atas S.M Entertainment, pada 2015. Kala itu, dia menuding agensi bentukan Lee Soo Man itu menghalang-halangi kariernya di industri hiburan dan meminta ganti rugi sebesar USD89.957 (Rp1,21 miliar).

“Sejak memulai debut bersama TraxX, S.M Entertainment tak mengelola (talenta) No Min Woo dengan baik,” ungkap perwakilan sang aktor, seperti dilansir dari Soompi, Kamis (21/6/2018). Inilah yang mendasari dia hengkang dari grup itu.

Namun pernyataan itu dibantah S.M Entertainment. Agensi itu mengklaim, No hengkang dari TraxX pada 2006, atas kemauannya sendiri. Meski rugi, namun S.M ‘berbaik hati’ tak memberlakukan penalti atas aktor Full House Take 2 itu.

Setelah kasus itu, hubungan No dengan S.M tak kunjung membaik. Alih-alih memberikan kesempatan untuk bermusik dan berakting, No kembali mengklaim, S.M menutup aksesnya di industri hiburan. Untuk klaim ini, S.M Entertainment kembali memberikan bantahan.

"Kami memberikan dia kesempatan untuk mempromosikan diri sebagai aktor. S.M Entertainment telah menjalankan tugasnya dan mendukung aktivitas No Min Woo di industri hiburan," imbuh agensi itu.

Sekadar informasi, aktor kelahiran Jepang itu, memulai karier keartisannya dengan mengikuti ajang HeeJun vs KangTa Battle of the Century, pada 2002. Sekitar 2 tahun kemudian, dia debut di bawah naungan SM Entertainment sebagai drummer TraxX. Kala itu, No dikenal dengan nama panggung Rose.

Kebersamaan No Min Woo dan S.M Entertainment berakhir pada 2009. Setelahnya, dia memutuskan mendalami akting di bawah bendera Core Contents Media. Di bawah agensi baru, No bermain dalam sederet drama populer. Serial Pasta, My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox, Midas, dan Full House Take 2 adalah beberapa di antaranya.

Namun pada 2012, dia kembali berganti agensi dengan berlabuh di MJ Dreamsys. Hingga kini, No masih bertahan di agensi tersebut.

