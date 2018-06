SEOUL - Taeyeon telah merilis mini album solo ketiganya bertajuk "Something New" pada 18 Juni 2018. Sayangnya, leader SNSD ini tak akan melakukan promosi untuk "Something New".

"Taeyeon memutuskan untuk tidak melakukan promosi siaran untuk lagu musim panas terbarunya," ungkap SM Entertainment, seperti dilansir dari Soompi.

SM Entertainment menjelaskan, hal ini lantaran album dengan 6 lagu tersebut merupakan hadiah khusus untuk para penggemar Taeyeon di Korea. Pelantun lagu I Blame On You itu ingin meninggalkan sesuatu yang spesial untuk penggemarnya, saat dia mulai sibuk promosi di Jepang.

"Dia ingin memberi hadiah kepada penggemar Korea-nya sebagai ekspresi rasa terima kasihnya,” imbuh SM Entertainment.

Yang menarik, meski tak melakukan promosi, mini album tersebut tetap bisa memuncaki tangga album iTunes di beberapa negara hanya beberapa jam setelah dirilis. "Something New" memuncaki chart iTunes di lebih dari 12 negara. Sebut saja Arab Saudi, Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Hong Kong, Makau, Taiwan, Vietnam, Kamboja, dan Chili.

Selain itu, 'Something New' juga memuncaki chart penjualan menurut Synnara Records. Tidak hanya sampai di situ, lagu utamanya yang berjudul sama juga merajai chart musik real-time di Korea Selatan.

Video klip Something New juga telah dirilis pada 18 Juni 2018. Hingga Rabu (20/6/2018), MV Something New telah mengumpulkan 3,18 juta penonton Youtube dan mendapatkan 316.000 like.

Sebagai informasi, Taeyeon saat ini tengah sibuk di Jepang. Ia telah memulai konsernya yang bertajuk 'TAEYEON - JAPAN SHOWCASE TOUR 2018", yang dimulai pada 15 Juni 2018. Untuk memulai showcase pertamanya di Jepang, mantan kekasih Baekhyun 'EXO' ini telah mengunjungi Fukuoka dan Nagoya pada 19 Juni 2018. Selain itu, ia akan tampil di Tokyo dan Osaka. Kabarnya Taeyeon akan menyelesaikan tur pada 29 Juni 2018.

