Kenal pertama pas @barmastyabhumi usia 6,5tahun .. anaknya ga neko2 kaya anak seumurannya, ga manja, ga pernah cranky, ga pernah marah, ga pernah nangis minta mainan, ga pernah protes di bawa kemana2, kalo ga nyaman ya diem aja bahkan ga pernah nuntut apa2 .. sampai sekarang !!! masyaa Allah anak baik yang ga berubah pribadi nya sampai saat ini 🤗🤗🤗 kamu bener2 anak yang ga pernah nyusahin bhum! Semoga dengan semua kebaikan pribadi mu , km bisa tumbuh di kelilingi orang2 yang baik, tulus dan sayang sama kamu , km bisa selamat bahagia dunia-akhirat, dimudahkan juga jalan hidup nya sama Allah .. Aamiinnn .. semoga kami ( bapak @hanungbramantyo , bia, ibu @yanesthi juga pak @aan_djogja77 ) ngga mengecewakan km juga sebagai orang tua 🙏🏻❤️ .. kamu kebanggan, kesayangan dan panutan buat 4 adik kamu 😘 Selamat 17tahun mas! Terima kasih kamu gak pernah buat kita khawatir dengan masa2 abg mu ❤️❤️ kamu yang terbaik! Love you!

A post shared by Zaskia Adya Mecca (@zaskiadyamecca) on Jun 20, 2018 at 10:43am PDT