JAKARTA - Musisi Maia Estianty sempat menyatakan bahwa dirinya tidak akan mudik lebaran ke kampung halamannya. Ia justru akan membawa kedua orangtuanya untuk merayakan momen lebaran di Jakarta.

Tak hanya bersama keluarga dan sanak saudara, ibu dari Al, El, dan Dul ini juga sempat mengadakan open house yang dihadiri oleh beberapa teman dekatnya. Salah satunya adalah kakak kandung Krisdayanti, Yuni Shara.

"Thank you dah lebaranan di rumah, anyway busway, Tante @yunishara36 muda amat foto ama @alghazali7 hahaha..

#lebaran #maiaestianty #diarymaia #bff#idulfitri2018," tulis Maia Estianty pada keterangan foto.

Melihat unggahan ucapan terima kasih lantaran sudah menyempatkan diri berlebaran di kediamannya, Yuni Shara pun nampak membalas tulisan tersebut. Bahkan tanpa disangka-sangka, ibu dua anak ini menulis bahwa Maia Estianty merupakan seorang nyonya dari pria berinisial IM.

"Kenal @alghazali7 dari piyik, rambute gondrong... saiki wes gede, ganteng persis bundane plek ketiplek. Suwon Mai.... Salad solo ne Uenak, Tambah pinter masak nyonyah IM," tulis Yuni Shara pada kolom komentar unggahan Maia Estianty.

Tulisan mantan kekasih Raffi Ahmad tersebut sontak membuat netizen menerka-nerka siapakah sosok pria berinisial IM yang disebut oleh Yuni Shara. Mereka turut memberi selamat jika benar Maia telah menikah dengan sosok berinisial IM, yang diketahui merupakan Irwan Mussry, seorang pengusaha jam tangan mewah sekaligus mantan kekasih dari Dessy Ratnasari.

"@yunishara36 nyonyah IM(Irwan...) Ya mbak . langgeng bunmai hheheh God bless you," tulis alankhardo.

"@yunishara36 IM Mas Irwan Musri," tulis asriwidayati1.

"Nyonyaah irwan musri ... Uuppsss. CMIIW," tulis dini_diah2.

"Bund, nyonya IM? Dah nikah y bund? Aamiin2 ya Allah. Bhgia sllu bune," tulis nolathena7.

