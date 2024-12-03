Benarkah Yuni Shara Bangun Paud dengan SPP Rp3.500 Per Bulan?

JAKARTA - Penyanyi Yuni Shara diketahui membangun sebuah sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di kampung halamannya, Batu, Jawa Timur.

PAUD tersebut bernama Cahaya Permata Abadi yang didirikan sejak tahun 2004 lalu. Kini biaya SPP PAUD tersebut tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya beredar kabar bahwa biaya SPP PAUD milik Yuni Shara itu hanya Rp3.500 per bulannya.

Salah satunya akun X @txtdrimedia, membagikan tangkapan layar pemberitaan yang menyebut soal SPP PAUD hanya Rp3.500.

Namun akun X@chsmenantu, justru meragukan informasi tersebut. Sebab sebagai warga Batu, dirinya mengetahui terkait biaya SPP di PAUD milik Yuni Shara tersebut. Ia mengungkapkan jika biaya SPP di PAUD milik Yuni Shara mencapai angka Rp200 ribu.

"Enggak ya (Rp3500), aku warga Batu. SPP-nya Rp200 ribu," tulis akun X @chsmenantu, Selasa (3/12/2024).

Bahkan uang masuk di PAUD milik Yuni Shara itu termasuk mahal untuk di Kota Batu.

"Uang masuknya jutaan paling mahal sekota batu, yang masuk anak orang kaya, mobil-mobil yang antar jemput bikin macet," lanjut pemilik akun tersebut.