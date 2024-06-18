Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tidak Seperti Biasanya, Yuni Shara Ungkap Perbedaan Idul Adha 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |08:43 WIB
Tidak Seperti Biasanya, Yuni Shara Ungkap Perbedaan Idul Adha 2024
Yuni Shara rasakan perbedaan Idul Adha 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Yuni Shara merasakan perbedaan saat merayakan Hari Raya Idul Adha 2024.

Sebab biasanya tiap tahun ketika hari raya menjadi momen untuk berkumpul dengan keluarga setelah menjalani sholat ied.

"Ah ya gak seperti biasanya, karena biasanya kita ngumpul, abis Sholat Ied di rumah masing-masing," kata Yuni Shara saat ditemui di kediaman Krisdayanti, Cilandak, Jakarta Selatan.

Tidak Seperti Biasanya, Yuni Shara Ungkap Perbedaan Idul Adha 2024

Namun di tahun ini, Yuni Shara tidak bisa kumpul keluarga dikarenakan sang adik, Krisdayanti pergi ke kampung halamannya, di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Kendati begitu, ia sempat mendatangi kediaman Krisdayanti untuk sekedar berlebaran.

"Ini tadi saya shalat Ied sama orang rumah terus sama mamah sungkem. Ya saya bawa deh mamah ke rumah, karena Yanti ke Batu," ungkap Yuni Shara.

Halaman: 1 2
1 2
