HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fakta Sebenarnya Biaya SPP PAUD Milik Yuni Shara

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |22:02 WIB
Fakta Sebenarnya Biaya SPP PAUD Milik Yuni Shara
Fakta Sebenarnya Biaya SPP PAUD Milik Yuni Shara (Foto: IG Yuni Shara)
A
A
A

KOTA BATU – Sekolah PAUD Cahaya Permata Abadi milik artis Yuni Shara di Kota Batu mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini bermula dari informasi viral di media sosial yang menyebutkan bahwa sekolah tersebut menetapkan SPP sebesar Rp3.500 per bulan.

Namun, pihak sekolah langsung memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut. Kepala Sekolah PAUD Cahaya Permata Abadi, Anggun Abadi, menjelaskan bahwa tarif tersebut memang pernah diberlakukan, tetapi sudah tidak berlaku lagi sejak beberapa tahun lalu.

Anggun mengungkapkan, pada tahun 2012, saat sekolah masih berlokasi di Jalan Samadi, memang diterapkan SPP minimal Rp3.500 per bulan. Bahkan, orang tua murid yang kesulitan membayar secara tunai diperbolehkan menggunakan hasil bumi seperti sayur atau buah sebagai pengganti pembayaran.

Fakta Sebenarnya Biaya SPP PAUD Milik Yuni Shara
Fakta Sebenarnya Biaya SPP PAUD Milik Yuni Shara

“Dulu SPP Rp3.500 itu memang khusus untuk keluarga yang kurang mampu. Kebijakan ini diterapkan agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan,” ujar Anggun msaat ditemui di sekolah yang kini berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sisir, Kota Batu.

Seiring waktu, Yuni Shara memberikan perhatian lebih terhadap sekolah ini. Ia membantu membangun gedung baru yang lebih layak di Jalan Imam Bonjol pada tahun 2019. Gedung tersebut selesai dibangun dan mulai digunakan pada tahun 2022.

“Setelah pindah ke lokasi baru, banyak wali murid dari kalangan menengah ke atas yang tertarik menyekolahkan anak mereka di sini,” jelas Anggun.

Halaman:
1 2
