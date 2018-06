LOS ANGELES - Jika Anda sudah menonton Avengers: Infinity War tentunya tahu karakter mana saja yang benar-benar mati. Ya, jagoan seperti Gamora dan Vision hingga karakter jahat seperti Loki diceritakan tewas sebelum Thanos menjentikkan jarinya.

Namun, dalam film tersebut terdapat satu karakter yang hingga saat ini tidak diketahui nasibnya. Dia adalah The Collector, seorang kolektor barang unik yang berasal dari film Galaxy of the Guardian.

Dalam satu bagian, para anggota Guardian of the Galaxy bersama Thor datang ke sebuah planet untuk mencegah Thanos mengambil salah satu Infinity Stone. Namun saat itu, Thanos dikisahkan berubah menjadi The Collector. Selanjutnya, tak diketahui kelanjutan nasib karakter tersebut.

Saat diminta kejelasan nasib The Collector, sang aktor Benicio del Toro, memastikan bahwa karakter itu masih hidup. “Aku pikir dia hidup. Ya, aku pikir begitu. Anda tahu, aku pikir dia masih hidup. Anda sedang berbicara dengannya!” kata Toro seperti dikutip dari laman Cinemablend, Selasa (19/6/2018).

Situasi itu sebenarnya cukup membingungkan bagi sebagian besar penonton. Pasalnya, ada beberapa bukti yang menyakinkan bahwa The Collector sudah mati.

Seperti dijelaskan di atas, Thanos yang diperankan oleh Josh Brolin menggunakan Reality Stone untuk mengubah persepsi tentang kantor The Collector. Pada saat adegan berakhir, tidak pernah sepenuhnya dijelaskan apakah kematian karakter itu adalah proyeksi yang dibuat oleh The Mad Titan atau dia memang benar-benar mati.

Sekadar informasi, banyak spekulasi yang mengungkapkan jika para karakter jagoan dalam Avengers: Infinity War akan kembali hidup di sekuel selanjutnya. Hal ini karena Captain Marvel akan mencoba untuk mengalahkan Thanos dan menghidupkan kembali karakter-karakter yang telah hilang.

Sayangnya, hingga saat ini para pihak yang terlibat dalam penggarapan film tersebut enggan buka suara tentang hal itu. Hanya beberapa pemain Avengers, seperti Chris Hemsworth dan Jeremy Renner, yang menyebut jika Avengers 4 akan jauh lebih seru.

(SIS)