< dulu pernah ngomong sama diri sendiri : “ ibadah biasa2 aja nanti taubat dan banyakin Ibadah pas udah tua , Mumpung badan masih fit kejar karier dan dunia sebisa mungkin nanti tua tinggal istirahat “ , Alhamdulillah berkat Rahmat Allah sekarang berfikir “ Ya Allah bawa bekal apa saya buat di alam Kubur ?? Dosa banyak , amalan sedikit 😭 .. Maut gak pandang status , jabatan , seberapa banyak temen kita . Maut datang kapan aja dan pada siapa saja .. yang Kaya mati . Yang miskin mati.. yang Cantik mati , yang ganteng mati .. pemimpin mati ,yang sedang aktivitas rutin biasa pun bisa mati kapan saja .. Hidayah merupakan Anugrah terindah dari Allah ar-Rahman ar-Rahim . pertanyaan nya maukah kita mengambil dan menjemput hidayah itu? Atau ketika Allah mengetuk dan melembutkan hati kita , kita hanya merasakan sesaat lalu pergi meninggalkannya ?“> #muhasabahdiri 😭 Qs. An-Nisa' 78 “Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh“.

