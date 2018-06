JAKARTA - Aktris cantik Putri Marino tengah berbahagia menantikan seorang anak yang ada di dalam kandungnya. Saking bahagianya, istri dari Chicco Jerikho ini membagikan kondisi sang jabang bayi melalui unggahan instagram pribadinya @putrimarino belum lama ini.

Bintang film β€˜Posesif’ itu mengungkapkan bahwa sang bayi mulai aktif bergerak di dalam perut. Sehingga rasa bahagia yang dirasakan oleh Putri Marino terjadi setiap harinya.

Kendati begitu dari unggahan foto yang ditampilkannya sudah mewakili rasa bahagianya. Diketahui, Putri Marino tampil cantik mengenakan sebuah pakaian gelap dengan aksen kembang. Di samping itu, senyum tipis Putri Marino tampak terpampang dalam foto tersebut.

β€œa happy little precious creature is growing inside of me...the happiest moment of my life...” πŸ’™πŸ€°πŸΎ si kecil yang udah pinter gerak di dalem perut...si kecil yang selalu bahagia setiap hari πŸ’™," tulis Putri Marino.

Sementara itu, warganet yang melihat unggahan dari Putri Marino langsung berkomentar. Tak sedikit para warganet yang memanjatkan doa untuk sang jabang bayi. Apalagi para warganet yang justru tak sabar menantikan wajah dari anak Putri Marino dan Chicco Jerikho.

"Sehat terus ya ka Putri sama kandungannya @putrimarino," tulis @annisadinda9.

"Manis, cantik, sederhana, ramah n senyum serta auranya menyenangkan, semoga sehat terus ya bumil cantik πŸ˜πŸ˜˜πŸ’šπŸ’šπŸ’š," tulis @inelsopian.

"Ngga sabar pengen liat baby nya nanti... pasti cantik apa ganteng dan hidungnya bagus... lucu😊😊," tulis @indryprasetyowati.

Seperti diketahui, Chicco Jerikho dan Putri Marino menikah di Bali pada 3 Maret 2018 lalu. Pernikahan keduanya pun sempat mencuri perhatian publik, lantaran tak ada kabar angin antara kedua selebriti ini.

