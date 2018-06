Agenda hari ini hadir ke acara Halal Bihalal keluarga besar almarhum Papa. . Udah cukup lama juga gak dateng ke acara keluarga besarnya Papa. Taun lalu juga karena kondisi badan Papa lagi gak fit makanya Papa juga gak dateng. Baru sekarang kita kumpul lagi sekalian silaturahmi sama sodara-sodara mewakili Papa yang udah gak ada. . ( Mami pake kaftan dari @le.kaftan kalo Jema pake kimono dari @kama_talullah )

