JAKARTA - Dua buah hati Novita Angie, Jeremy Cornelius dan Jemima Jasmine kini sudah beranjak remaja. Sebagai seorang ibu, Novita Angie tak menampik sempat merasa khawatir dengan pergaulan kedua buah hatinya itu.

Baca juga: Hengkang dari Sabyan, Anisa Pilih Solo Karier

Akan tetapi, kekhawatiran tersebut tak selalu dirasakan oleh wanita 43 tahun ini. Hal tersebut lantaran Angie telah membekali anak-anaknya pendidikan dasar agar bisa menjaga diri ketika sedang berada di luar rumah.

"Kalau ditanya khawatir apa enggak semua orang tua pasti khawatir tapi yang pasti saya agak berserah dan memberikan dari awal berikan fondasi untuk anak-anak. Saya berikan terbaik untuk anak-anak berikan pendidikan terbaik. Bekal di rumah sih sebenarnya. Khawatir ada," ujar Novita Angie saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Pendidikan yang diberikan Angie terhadap buah hatinya pun berdampak baik. Sebagai remaja, dua anak Angie terbilang cukup diandalkan.

"Tapi so far saya melihat sejauh ini puji Tuhan perkembangan mereka sebagai anak remaja oh, mereka bisa diandalkan. Ya bohong-bohong kecil ada lah ya. Namanya juga anak-anak tapi itu masih bohong yang wajar tapi akhirnya dia juga bakalan ngaku," sambung Angie menjelaskan dengan antusias.

Baca juga: Hina Nabi Muhammad, Andre Taulany Akan Lebih Hati-Hati saat Ngelawak

"Jadi so far khawatir tapi karena mungkin pendidikan dasar yang saya tanamkan kepada anak anak sudah lumayan dalam lumayan bisa diterima sama mereka so far masih dalam tahap khawatir wajar lah," pungkas istri dari Sapto Haryo Rajasa ini.

Seperti diketahui putra pertama Angie, Jeremy Cornelius kini sudah menginjak usia 15 tahun. Sementara itu, putri bungsu Angie yakni Jemina Jasmine menginjak 14 tahun.

(ady)