LONDON - Film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald baru akan tayang pada November 2018 nanti. Meski sekuel Fantastic Beasts and Where to Find Them itu belum tayang, tapi skenario film ketiganya sudah mulai digarap.

Baca Juga: Unggah Foto Dumbledore Muda, Ini Sinopsis Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Hal itu diumumkan sendiri oleh J.K Rowling, otak di balik dunia sihir Harry Potter. Dalam sebuah jawaban atas pertanyaan seorang fans di web resminya, Rowling mengatakan jika dia tengah menggarap skenario Fantastic Beasts 3.

"Aku baru saja menyelesaikan novel keempat Galbraith, Lethal White. Dan sekarang aku sedang menulis skenario Fantastice Beasts 3," ungkap Rowling seperti dikutip dari Movie Web, Kamis (7/6/2018).

Selesai dengan skenario Fantastic Beasts 3, Rowling sudah punya rencana apa yang akan digarapnya. Penulis terkaya asal Inggris ini membeberkan jika dia akan menulis buku untuk anak-anak yang sudah beberapa tahun terakhir dipikirkannya.

"Setelah itu, aku akan menulis buku untuk anak-anak. Aku sudah bermain dengan cerita ini selama enam tahun. Jadi, sudah waktunya aku menulisnya," lanjut Rowling.

Tak ada bocoran sedikit pun dari Rowling tentang bagaimana cerita di Fantastic Beasts 3 nanti. Sebagai kelanjutan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, terbuka kemungkinan film ke-3 ini masih akan sedikt banyak membahas tentang Grindelwald.

Di sisi lain, Fantastic Beasts: Crimes of the Grindelwald akan tayang di bioskop pada 16 November 2018. Selain Eddie Redmayne, film ini dibintangi oleh Jude Law sebagai Dumbledore, Johnny Depp sebagai Grindelwald, Zoe Kravitz, Katherine Waterston, dan masih banyak lainnya.

Baca Juga: Trailer Perdana Fantastic Beasts 2 Bawa Penonton Kembali ke Hogwarts

Jika film pertamanya fokus membahas makhluk-makhluk magis yang ada di dunia Harry Potter, film kedua ini akan bercerita tentang kemunculan Grindelwald sebagai Voldemort di awal abad 20. Tak diragukan lagi bahwa penonton akan disajikan pertemuan Dumbledore dan Grindelwald di dalam ceritanya serta tampilan pertama dari Dunia Penyihir Paris.

(LID)