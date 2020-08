JAKARTA – Kabar gembira datang bagi fans film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Syuting film seri ketiga film ini segera dimulai, usai beberapa waktu ditunda akibat pandemi Covid-19.

Fantastic Beasts 3 bakal segera memulai syuting. Dilapor Starbiz, Minggu (23/8/2020), pihak produksi, Digital Spy mengumumkan bahwa proses syuting resmi dimulai pada September 2020.

Untuk mengikuti alur cerita aslinya, proses syuting Fantastic Beasts 3 bakal dihelat di Rio de Janeiro, Brasil. Sama halnya dengan ketika Fantastic Beasts and Where to Find Them bagian pertama yang berlatar belakang di New York dan Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald di Paris.

Baca juga:

Don Fogler Bocorkan Adanya Perang Besar di Fantastic Beasts 3

Film ini diisi Eddie Redmayne sebagai Newt Scamander, Jude Law sebagai Albus Dumbledore, Johnny Depp sebagai Gellert Grindelwald, Alison Sudol sebagai Queenie Goldstein, dan Katherine Waterson untuk tokoh Tina Goldstein.

Selain itu tentunya, Ezra Miller didapuk sebagai Credence atau Aurelius Dumbledore di Fantastic Beasts 3.

(qlh)