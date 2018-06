SEOUL - SHINee benar-benar menunjukkan totalitasnya dalam comeback perayaan 10 tahun mereka. Setelah merilis album The Story of Light Ep. 6 pada 28 Mei 2018 lalu, grup yang debut dengan lima member itu sekarang sudah siap memulai promosi The Story of Light Ep. 2.

Era The Story of Light Ep. 2 dimulai hari ini, Senin (4/6/2018). ketika SHINee merilis teaser perdana dari part kedua album terbaru mereka itu. Video teaser berdurasi 27 detik itu hanya memperlihatkan Onew, Taemin, Key, dan Minho yang melihat ke dalam sumur di tengah hutan.

Selain video, SHINee juga merilis dua foto teaser dari The Story of Light Ep. 2. Salah satu foto memperlihatkan keempat member yang berlari di tengah hutan, dengan wajah penuh senyum.

Sama seperti part 1, The Story of Light Ep. 2 juga akan terdiri dari lima lagu. I Want You dipilih sebagai tittle track The Story of Light Ep. 2. Album ini akan dirilis pada 11 Juni 2018.

Minho mengatakan jika I Want You merupakan lagu yang sangat cocok didengarkan pada musim panas. Idol kelahiran 1991 itu berharap I Want You bisa membuat SHINee makin dekat dengan fans.

"Sebuah lagu dengan suara yang keren, cocok untuk musim panas dan chorus yang fresh. SHINee kembali dengan lagu yang enak didengar untuk bisa lebih dekat lagi dengan kalian (fans)," tutur Minho seperti dikutip dari Xportsnews, Senin (4/6/2018).

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, The Story of Light akan dibagi menjadi tiga bagian. Ep. 1 telah dirilis pada 28 Mei, sementara Ep. 2 akan dapat dinikmati fans pada 11 Juni mendatang. Yang terakhir, yakni The Story of Light Ep. 3 akan rilis pada 25 Juni 2018.

Ini menjadi album comeback pertama SHINee dalam dua tahun terakhir. The Story of Light sekaligus menjad comeback dan album pertama SHINee dengan empat member setelah tragedi Jonghyun pada Desember 2017 lalu.

Dalam sejumlah kesempatan, SHINee telah menekankan jika mereka tidak akan mencari pengganti Jonghyun dan meminta fans tetap melihat mereka sebagai grup dengan lima member. Member Key juga membantah dugaan yang menyebutkan jika SHINee memanfaat tragedi Jonghyun untuk marketing album serta konser mereka.

(LID)