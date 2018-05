LOS ANGELES – Guillermo del Toro selalu senang bekerja sama dengan Sally Hawkins. Keduanya terakhir kali bekerja sama dalam film The Shape of Water yang bercerita tentang kisah cinta aneh manusia dan makhluk amfibi di sebuah laboratorium.

Film tersebut akhirnya mendapatkan 13 nominasi Oscar dan membawa pulang empat trofi di antaranya adalah Best Picture, Best Director untuk Guillermo, Best Original Music Score, dan Best Production Design.

“Setiap kali kita bertemu atau berbicara di telfon atau berkirim pesan kata ‘kapan’ itu selalu muncul. Seperti contohnya, ‘Kapan kita bekerja sama lagi?’” kata Guillermo sebagaimana dilansir Contactmusic, Jumat (25/5/2018).

Saat ini sutradara asal Meksiko tersebut masih belum menentukan proyek film apa yang akan ia tangani selanjutnya. Ia memiliki pilihan untuk mengangkat cerita Pinocchio bersama Warner Bros. atau mengangkat novel anak-anak karya Roald Dahl yang berjudul The Witches. Selain itu ia juga kabarnya memiliki dua cerita lain yang masih dirahasiakan.

“Aku membebaskan diriku untuk memilih dan memutuskan hingga bulan September, kemudian aku akan memilih satu dari empat dan mulai mempersiapkannya,” katanya.

Pada bulan April lalu, Guillermo sempat dikabarkan telah menandatangani kontrak kerja sama dengan DreamWorks Animation. Pada kesepakatan itu ia diminta untuk menulis, memproduseri, dan menyutradarai film-film keluarga di studio tersebut.

