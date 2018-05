LOS ANGELES - Avengers: Infinity War memang masih tayang di bioskop. Namun para penggemar Marvel sudah tak sabar menantikan film Avengers 4, yang merupakan lanjutan dari Infinity War.

Sampai sejauh ini, Avengers 4 masih dalam tahap produksi. Tapi hal ini tak menutup kemungkinan untuk para penggemar mengeluarkan teori mereka tentang kelanjutan Marvel Cinematic Universe.

Dunia maya dikejutkan dengan beredarnya sinopsis dari Avengers 4. Padahal pihak Marvel sendiri belum mengeluarkan sinopsis resmi mereka untuk para penggemar.

#Avengers4 Synopsis:



"A culmination of 22 interconnected films, the 4th installment of the Avengers saga will draw audiences to the turning point of this epic journey. Our beloved heroes will understand how fragile this reality is & the sacrifice that must be made to uphold it" pic.twitter.com/vl6bQNEi4M