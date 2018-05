LOS ANGELES - Taylor Swift membagikan kabar bahagia kepada kedua anak-anak berbulunya, yakni kucing yang bernama Olivia dan Meredith mengenai kemunculan mereka dalam film Deadpool 2.

Baca Juga: Sekuel Spider-Man: Homecoming Bisa Saja Hadirkan Sinister Six

Hal itu pun dibagikannya melalui foto dan video dalam Instagram storynya. Pada unggahannya itu, Taylor memperlihatkan salah satu adegan ketika Deadpool yang diperankan oleh Ryan Reynolds mengenakan kaos yang bergambar dua peliharaannya.

Pada kaos yang dipakai Ryan tersebut bertuliskan, 'Olivia & Meredith Best Friends Purrrr-Ever.'

Taylor tak kuasa menutupi rasa bangganya melihat kedua kucing peliharaannya menjadi cameo di Deadpool 2. Pelantun lagu Look What You Made Me Do itu pun menuliskan keterangan foto, 'I'm so proud of my fuzzy daughters Deadpool 2. Thanks @vancityreynolds 😂.'

Sedangkan pada video yang diunggah, Taylor sangat antusias untuk memberitahu kepada kucingnya yang bernama Meredith mengenai kabar kemunculannya di kaos Deadpool.

"Meredith, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ini benar-benar penting. Deadpool 2, mereka menempatkanmu dan adikmu di kaos dalam film," ujar Taylor Swift.

Di video selanjutnya, Taylor Swift beralih kepada kucingnya yang lain, yakni Olivia. Ia menanyakan bagaimana perasaan dan komentarnya mengenai kaos tersebut.

Baca Juga: Onggy Hianata Puji Akting Dion Wiyoko & Laura Basuki di Terbang: Menembus Langit

"Bagaimana perasaanmu tentang kaus itu? Dunia benar-benar ingin tahu. Tidak ada komentar? Dia sangat tertutup," tutup Taylor Swift.

(LID)