LOS ANGELES – Rumor masuknya Jake Gyllenhaal sebagai Mysterio dalam sekuel Spider-Man: Homecoming rupanya menarik cukup banyak perhatian. Beberapa media luar bahkan menghubungkan kehadiran Mysterio ini dengan Sinister Six.

Seperti diketahui, Sinister Six adalah grup penjahat yang selalu muncul dan merepotkan Spider-Man dalam buku komiknya. Sinister Six berisikan Doctor Octopus, Electro, Kraven the Hunter, Mysterio, The Scorpion, dan Vulture.

Jika Marvel memutuskan untuk menghadirkan Mysterio, bukan tak mungkin Vulture, yang diperankan oleh Michael Keaton, juga terlibat di dalamnya. Pasalnya dalam post-credit Spider-Man: Homecoming, Adrian Toomes/Vulture dipertemukan dengan salah satu anggota Sinister Six lain yakni Mac Gargan alias The Scorpion.

Namun hal itu masih belum bisa dipastikan mengingat film Spider-Man: Homecoming 2 belum menampilkan detail sinopsisnya sama sekali. Satu-satunya informasi terkini yang beredar adalah Peter Parker akan dibawa keluar dari New York dalam film kali ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh bos Marvel, Kevin Feige.

Proyek Sinister Six ini sebenarnya sudah pernah dipikirkan saat hak cipta Spider-Man masih dipegang oleh Sony. Para penjahat kenamaan sudah dimunculkan dengan harapan Sinister Six bisa dibentuk dan disuguhkan ke penonton. Namun seperti diketahui, Sony akhirnya meminjamkan hak Spider-Man agar sang manusia laba-laba bisa beraksi dalam Avengers.

Nasib Peter Parker sendiri masih menjadi tanda tanya besar setelah melewati pertempuran di Avengers: Infinity War. Peter menjadi salah satu keganasan Thanos yang ingin melenyapkan sebagian populasi di dunia.

Teka-teki masa depan Peter Parker baru akan terpecahkan setelah Marvel merilis Avengers 4 pada tahun 2019. Demikian dilansir Flickering Myth, Selasa (23/5/2018).

(LID)