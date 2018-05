LOS ANGELES - Kabar kurang sedap tengah menyelimuti lagu James Arthur yang berjudul Say You Won't Let Go. Pasalnya, baru-baru ini lagu tersebut dituduh menjiplak lagu The Man Who Can't Be Moved milik The Script.

Dilansir dari laman Billboard, Rabu (23/5/2018), Richard Busch dari firma hukum King and Ballow telah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tinggi Los Angeles pada Senin, 21 Mei 2018.

Alasannya adalah James Arthur telah meraup pendapatan sebanyak USD20 juta dari lagu yang dianggap mirip dengan lagu The Man Who Can't Be Moved yang ditulis oleh Daniel O'Donoghue, Mark Sheehan, Andrew Frampton dan Stephen Kipner.

Gugatan tersebut pun tak hanya dilayangkan kepada James Arthur, melainkan terhadap penulis Say You Won't Let Go, yakni Neil Ormandy dan Steve Solomon, serta Sony / ATV Publishing, Soni Music, Columbua Records, Ultra International Music Publishing, Third Verse Music Publishing dan Kobalt Music Publishing.

Busch melanjutkan bahwa sejak lagu James Arthur itu dirilis pada 2016, banyak penggemar yang menilai terdapat kemiripan dengan lagu The Man Who Can't Be Moved.

Hal tersebut dibuktikan ketika kedua lagu itu dinilai memiliki tempo yang sama, irama 4/4, pembuka gitar empat bar, serta menggunakan vokal melodi dan struktur harmoni yang mirip.

Dalam gugatannya, Busch juga berpendapat bahwa James Arthur menyalin lagu The Man Who Can't Be Moved menjadi salah satu cara agar kembali eksis pasca karier bermusiknya sempat terhenti selama hampir satu dekade.

"Telah diketahui secara umum bahwa James Arthur dikeluarkan dari label rekaman akibat beberapa kontroversi yang merusak karier bermusiknya. Semua membaik setelah dirinya meraih kesuksesan melalui lagu Say You Won't Let Go," papar Busch.

(LID)