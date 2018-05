JAKARTA - Penggemar anime tentu mengenal betul sosok Sailormoon yang pernah tenar di era 90an. Kini sebagai salah satu seri anime yang populer di seluruh dunia termasuk juga Amerika Serikat, Viz Media dan Fathom Events akan mengangkat serial ini ke layar lebar pada musim panas tahun ini berjudul Sailor Moon S The Movie dan Sailor Moon Super S The Movie.

Untuk merayakan kepopuleran serial Sailor Moon di Amerika Serikat, perusahaan Manga yang berkantor pusat di Amerika yaitu Viz Media serta Fathom Events akan memutarkan film berjudul Sailor Moon R The Movie dan Sailor Moon S The Movie di minggu pertama dengan menyediakan dua subtitle yaitu Jepang dan Inggris.

Kemudian pada minggu kedua, pemutaran film spesial ketiga akan dirilis dengan judul Sailor Moon SuperS The Movie bersamaan dengan judul pendek "Ami's First Love" yang belum pernah dilihat sebelumnya, dengan opsi bahasa yang juga sama yaitu Jepang dan Inggris.

Dilansir dari Comicbook Selasa, 22 Mei 2018 pihak Fathom Events menggambarkan sosok Sailor Moon sebagai pahlawan kebenaran akan kembali melawan musuh. Promotor ini juga menjamin bahwa tidak akan memotong bagian film (dibuat versi uncut) dan sesuai dengan bahasa aslinya.

“Sailor moon sosok pembela kebenaran yang banyak dicintai orang akan kembali ke layar lebar. Setelah presentasi di bagian akhir film pertama (Sailor Moon R-The Movie), para penjaga kebenaran sekali lagi akan bersatu untuk bertempur melawan musuh (Sailor Moon S-The Movie)," tulis pihak Fathom Events.

Sebelumnya, Fathom Events baru-baru ini juga menggelar live-action Sailor Moon versi musikal, yakni Sailor Moon: The Musical-Le Mouvement Final pada pertengahan Februari lalu.

Bagi anda yang belum famililiar dengan Salior Moon, serial ini memulai debutnya di tahun 1991 dengan penciptanya yang merupakan seniman manga bernama Naoko Takeuchi. Bercerita tentang Usagi yang remaja dengan sifat ceroboh namun mempunyai hati yang baik bertransformasi menadi pahlawan super pembela kebenaran dan keadilan.

Bersama teman- temannya dengan kekuatan super dari elemen-elemen alam dan tata surya melawan berbagai musuh dari kegelapan. Mereka memiliki misi mencari sang putri bulan dan Kristal Perak.

(ade)