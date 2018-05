JAKARTA - Para penggemar film Star Wars termasuk salah satu fans yang paling beruntung. Bagaimana tidak, sejak 2015, hampir di setiap tahunnya Disney akan selalu merilis setidaknya satu film tentang Star Wars.

Pada tahun 2015 mereka menggebrak dunia perfilman dengan Star Wars: The Force Awakens. Setahun setelah itu Disney merilis spinoff berjudul Rogue One: A Star Wars Story. Pada penghujung tahun 2017, Star Wars: The Last Jedi pun dirilis ke pasaran.

Solo: A Star Wars Story menjadi film terbaru mereka yang akan menemani penggemar di tahun 2018. Film ini akan mengulas kisah kemunculan tokoh Han Solo, yang sebelumnya dipopulerkan oleh Harrison Ford.

Sebagai salah satu penggemar franchise ini, Igor Saykoji merasa bahwa Solo secara keseluruhan masih kalah dari Rogue One. Namun film ini memiliki keunikan tersendiri yakni membahas asal-usul dari Han Solo.

“Dibandingin sama Rogue One mungkin gegap gempitanya lebih di sana karena ada Darth Vader. Kalau di sini menurut gue lebih ke sisi kenapa Han Solo bisa ada dan awalnya sebelum ada Rebellion itu seperti apa, salah satu yang buat mereka punya modal itu seperti apa,” kata Igor menjelaskan tanpa ingin membocorkan isi film pada premier Solo: A Star Wars Story, Senin (21/5/2018).

Saat ditanya lebih lanjut tentang tokoh mana yang seharusnya digarap oleh Star Wars, Igor sudah memiliki harapan. Ia ingin Star Wars memberikan jatah spinoff untuk karakter Jedi mereka.

“Ada yang pingin lihat Boba Fett atau Obi-wan. Tapi menurut gue setelah ini gue maunya Obi-wan sih. Memang seharusnya kan spinoff ini tidak tentang Jedi tapi gue memang penasaran sama dia,” lanjutnya.

Rumor yang beredar di Hollywood pun hampir sama seperti harapan Igor. Kabarnya Disney dan Lucasfilm sedang mempersiapkan cerita khusus untuk tokoh Obi-wan Kenobi.

