LOS ANGELES - Ryan Reynolds saat ini tengah sibuk mempromosikan film terbarunya, Deadpool 2. Meski telah meraup keuntungan USD301 juta atau sekira Rp4,2 triliun di seluruh dunia, dia tetap melakukan yang terbaik untuk mempromosikannya.

Namun kabarnya, belakangan ini dia harus kembali berurusan dengan Warner Bros. Entertainment. Hal ini dikarenakan bintang berusia 41 tahun tersebut masih menyimpan sebuah benda milik mereka.

Dalam twitter resmi Warner Bros. Entertainment, pihak WB meminta kembali cincin Green Lantern, yang katanya ada di Reynolds saat ini.

Sorry @VancityReynolds , we're going to need the ring back. pic.twitter.com/dPyfsRPUYg

“Maaf Reynolds, kita akan membutuhkan cincin itu kembali,” pinta pihak DC, seperti dikutip dari laman Comicbook, Senin (21/5/2018).

Melihat namanya disebut, Ryan pun membalas cuitan tersebut. Dan seperti biasa, dengan gaya nyeleneh ala Deadpool, dia membubuhkan nama film Deadpool 2 di dalam balasan cuitan tersebut.

Well, if we’d used a NuvaRing™️ in the first place, we wouldn’t be in this mess. #deadpool2— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) May 19, 2018